 Цены на нефть поднялись выше $60 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $60,27 за баррель, что на $0,76 (1,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,19 (0,32%), до $59,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,69 (1,29%) - до $54,17 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,48 за баррель, поднявшись на $0,34 (0,64%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 18:30 по Москве. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей.

Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.