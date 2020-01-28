 Грузия выдала Украине бывшего заместителя Юрия Бойко в Минэнергоугля времен Януковича

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 28 января следственны судьея Высшего антикоррупционного суда избрал экстрадированному экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн.

По данным следствия, участники преступной группировки в состав которого входил указанный бывший заместитель министра, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый "Укрнафтой" (50%+1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") и "Укргаздобычей" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение.

Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн.

Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Как сообщалось, правоохранители задержали бывшего заместителя министра топлива и энергетики, экс-члена наблюдательного совета ПАО "Укртранснафта" Игоря Кирюшина на территории Грузии еще в марте 2017 года.

Генеральная прокуратура тогда заявляла, что осуществляет досудебное расследование в отношении Кирюшина по подозрению в соучастии в незаконном завладения группой лиц под руководством бывшего президента Виктора Януковича в 2010-2014 годах имуществом, принадлежащим "Укрнафте" и "Укргаздобыче", на общую сумму в размере 2 млрд грн.

Напомним, Игорь Кирюшин работал на должностях заместителя министра энергетики и угольной промышленности, главы "Укртранснафты", а также возглавлял департамент нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности во время руководства министерством нынешнего лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" Юрия Бойко.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что у прокуратуры нет доказательств причастности Бойко к коррупционной схеме по закупке так называемых "вышек Бойко". в то время, когда он руководил Минэнерго во времена Януковича.