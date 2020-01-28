 Оператор ГТС может объединить точки входа на западной границе в виртуальные соединения

Об этом сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон в интервью агентству ICIS, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Речь идет, в частности, о возможности объединения точек Будинце и Вельки Капушаны на границе со Словакией, Берегово и Берегдароц на границе с Венгрией, Дроздовичи и Германовичи на границе с Польшей.

Глава ОГТСУ отметил, что возможность создания виртуальных точек соединения появилась после подписания Украиной и Россией нового транзитного контракта на основе европейских правил. Согласно предыдущему десятилетнему контракту такая возможность была заблокирована, поскольку Берегово, Дроздовичи и Вельки Капушаны использовались для транзита газа в Европу, в соответствии с чем Украина для импорта вынуждена была использовать параллельные точки.

По словам Макогона, ОГТСУ уже предложил оператору словацкой ГТС Eustream объединить свои точки и внедрить механизм виртуального реверса.

"Однако для Eustream требуется определенное время для улаживания вопросов с существующим контрактом на транзит российского газа. Надеюсь, что для решения всех вопросов словацкой стороне не понадобится много времени", – сказал Макогон.

Как сообщалось, ранее, 24 января, глава ОГТСУ проинформировал о том, что Украина через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи" начала "виртуальный реверс" природного газа из Польши, ожидает его запуска из Словакии и Венгрии.