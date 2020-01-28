 Объем наличных денег увеличился за год на 25 миллиардов, – НБУ

Как сообщает пресс-служба НБУ, в том числе в обращении находится 13,4 млрд штук монет на сумму 2,6 млрд грн и 2,9 млрд банкнот на 422,3 млрд грн, передает БизнесЦензор.

Таким образом, к началу 2020 года средне количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) – 182 штуки.

"Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилась за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года)", – отмечается в сообщении.

Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно).

В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

"Увеличение объемов наличных денег в обращении в течение 2019 обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей. Благодаря этому средний уровень наличности в экономике (отношение среднего остатка наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году", – отмечает НБУ со ссылкой на оперативную оценку.

Как сообщалось, по данным НБУ, в наличном обращении в Украине по состоянию на 1 июля находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд штук).

Как сообщалось, по данным НБУ на 1 января 2019 года в обороте находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн, что на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года).