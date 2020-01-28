 Рост задолженности по зарплате ускорился в 2019 году до 15%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 9,3% и на 1 января 2020 года составила 1,85 млрд грн.

Рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%), Волынской (на 61,1%), Ивано-Франковской (на 58,8%), Кировоградской (на 48,3%), Харьковской (на 35,1%), Закарпатской (на 24,3%), Донецкой (на 21%), Сумской (на 20%), Винницкой (на 16,2%), Полтавской (на 8%), Черновицкой (на 5%), Киевской (на 4,9%) областях и г. Киеве (на 39,1%).

При этом сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Ривненской (на 83,7%), Николаевской (на 61,2%), Хмельницкой (на 59,3%), Запорожской (на 47,4%), Черниговской (на 27,9%), Одесской (на 25,6%), Черкасской (на 22,2%), Херсонской (на 19,2%) и Луганской (на 6%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате зарплаты в 2019 году выросла в сфере образования в 2,5 раза (до 13,32 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 52% (до 182,71 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,82 млн грн), ), в сельском и лесном хозяйстве – на 42,1% (на 29,5 млн грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания – 38,8% (до 11,33 млн грн), на предприятиях промышленности – на 15,4% (до 2,41 млрд грн), на транспорте, в складском хозяйстве , почтовой и курьерской деятельности – на 12,5% (до 210,18 млн грн).

В то же время сократилась задолженность в сфере финансовой и страховой деятельности на 48,8% (до 11 млн грн), временного размещения и организации питания – на 43% (до 0,36 млн грн), строительства – на 40% (до 43,28 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 26,1% (до 6,45 млн грн), операций с недвижимостью – на 18,8% (до 51,83 млн грн), государственного управления и обороны – на 16,9% (до 3,61 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 7,9% (до 0,08 млн грн).

Как сообщалось, по данным Госстата, на 1 января 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,65 млрд грн, увеличившись в 2018 году на 11,7% или на 277 млн грн.

Напомним, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в 2017 году возросла на 32,2% и на 1 января 2018 года составляла 2,37 млрд грн.