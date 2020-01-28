 Philips прекратит выпускать технику для дома (обновлено)

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что этот процесс займет от 12 до 18 месяцев. После чего Philips намерена найти покупателей для этого подразделения.

"За последние годы мы значительно улучшили показатели подразделения бытовой техники, которое стало важной частью Philips. Тем не менее этот бизнес не вписывается в стратегическое видение нашей компании как мирового лидера в сфере медицинских технологий", - заявил генеральный директор компании Франс ван Хоутен.

По итогам 2019 года производство бытовой техники принесло Philips выручку в размере 2,3 млрд евро. В целом компания завершила год с показателем выручки 19,5 млрд евро и чистой прибыли 1,17 млрд евро (+6,5% по сравнению с 2018 годом).

Пресс-офис компании Philips сообщил БизнесЦензор, что Philips пересматривает структуру собственности бизнеса техники для дома в будущем. "Philips не объявлял о прекращении производства техники", - сообщает пресс-служба.

"Domestic Appliances business, о котором говорится в объявлении, - это бизнес техники для дома, в портфолио которого входят исключительно кухонная техника, кофемашины, пылесосы, очистители и увлажнители воздуха, техника для глажки. Объявления не касается других категорий бытовой техники Philips, таких как техника для ухода за полостью рта, техника для мужской и женской красоты, техника для заботы о матери и ребенка", - сообщает компания.