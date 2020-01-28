 Philips прекратит выпускать бытовую технику

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что этот процесс займет от 12 до 18 месяцев. После чего Philips намерена найти покупателей для этого подразделения.

"За последние годы мы значительно улучшили показатели подразделения бытовой техники, которое стало важной частью Philips. Тем не менее этот бизнес не вписывается в стратегическое видение нашей компании как мирового лидера в сфере медицинских технологий", - заявил генеральный директор компании Франс ван Хоутен.

По итогам 2019 года производство бытовой техники принесло Philips выручку в размере 2,3 млрд евро. В целом компания завершила год с показателем выручки 19,5 млрд евро и чистой прибыли 1,17 млрд евро (+6,5% по сравнению с 2018 годом).