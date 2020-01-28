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 Минфин разместил семилетние облигации в гривне под 9,8% годовых

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 28 января, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,29 млрд грн, снизив ставки по ценным бумагам в национальной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"Министерство финансов на аукционе 28 января провело на внутреннем рынке успешное размещение государственных облигаций со сроком обращения 7 лет (погашение состоится 26 мая 2027 года). Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%", – отмечается в сообщении.

По итогам аукциона 28 января Минфин разместил семилетние ОВГЗ на 3,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 9,79% годовых. При этом общий спрос на эти облигации превысил 9 млрд грн.

Кроме того, трехмесячные ОВГЗ были размещены на 525 млн грн, 1-летние – на 1,15 млрд грн, 2-летние – на 912 млн грн.

Средневзвешенная доходность трехмесячных бумаг по итогам аукциона составила 10,15% (уменьшение на 58 базисных пунктов), 1-летних – 9,91% (уменьшение на 13 б.п.), 2-летних ОВГЗ – 9,86% (уменьшение на 18 б.п.).

Как отмечают в Минфине, размещение 7-летних ОВГЗ в гривне поможет Украине увеличить долю долга в национальной валюте, тем самым уменьшив валютные риски управления государственным долгом.

Как сообщалось, на минувшей неделе Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро со сроком погашения в 2030 году под рекордно низкие проценты – 4,375% годовых. Заявки на их приобретение подали больше 350 инвесторов со всего мира на общую сумму 7 млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172365
 
 
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