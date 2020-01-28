 АМКУ начал дело против крупнейших туроператоров из-за неточной информации о стоимости услуг

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

Дело возбуждено в отношении ООО "Пегас Туристик" (Pegas Touristik), ООО "Тез Тур" (Tez Tour), ООО "Джойн Ап!" (Join UP!), ООО "Корал Тревел" (Coral Travel), ООО "Тревел Профешнл Групп" (TPG), ООО "Туристическая компания "Анекс Тур" (Anex Tour), ООО "ТТВК" (TUI), ООО "Музенидис тревел Украина" (Mouzenidis Travel), ООО "Компас Украина" (Kompas Touroperator), ООО "Альф туристический оператор" (Alf).

По данным ведомства, в результате проведенного исследования было установлено, что указанные туроператоры размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристических услуг, в частности, используют собственный валютный курс, а также не указывают стоимость в гривне, что могло повлиять на решение о приобретении таких услуг.

"Такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 151 закона "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения информации, вводящей в заблуждение", – говорится в сообщении АМКУ.

В 2018 году услугами украинских туроператоров воспользовались 3,38 млн человек в 2018 году, а общий доход туристических компаний составил 16,9 млрд грн (без НДС).

Согласно справке, составленной по результатам обработки статистических отчетов туроператоров за 2018 год, размещенной на сайте Министерства экономического развития и торговли, наибольшее количество туристов в 2018 году пользовались услугами компаний: Join UP! (902,6 тыс. человек, из которых 878,4 тыс. – украинцы, путешествующие за границу), ANEX Tour (515,6 тыс., украинцы – 515,6 тыс.), "Аккорд Тур" (279,7 тыс., украинцы – 260,5 тыс.).

Среди лидеров по количеству туристов также находятся компании TEZ Tour (284,9 тыс.), Coral Travel (243,7 тыс.) и TUI Ukraine (230,4 тыс.).