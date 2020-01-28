 Латвия может создать государственный терминал для поставок нефти в Беларусь

Об этом передает rns.online со ссылкой на заявления министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса и латвийское издание LSM, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Было хорошо, если бы некоторые терминалы находились в собственности государства. Белорусская сторона тоже привыкла работать с государственными структурами. Надо смотреть, можем ли мы вложить средства. Если есть грузы, есть готовность их отправлять, но нет терминала, где их можно было бы обслуживать, государство готово рассмотреть вопрос о таких вложениях", - сказал Линкайтс.

Министр подчеркнул, что у латвийских портов есть возможность переваливать нефтепродукты и нефть для Беларуси в обоих направлениях. Однако действующие в портах терминалы - частные, а потому их владельцы принимают решения, исходя из своих бизнес-интересов.

"Не могу сказать, чтобы у предпринимателей не было интереса. Наверно, не пришли к правильным экономическим условиям", - сказал он.

Линкайтс пояснил, что белорусская сторона обращалась ко многим терминалам - и в Риге, и в Вентспилсе.

Накануне первая партия нефти из Норвегии начала поступать на белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нафтан".

С начала 2020 года российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. По информации СМИ, предметом спора стала премия к беспошлинной цене нефти в размере до $10 за тонну. Единственным поставщиком сырья из РФ выступили структуры "Русснефти" Михаила Гуцериева. Планировалось, что поставки от "Русснефти" обеспечат НПЗ сырьем на январь.