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 Энергетика, Корпоративные отношения, Коммунальные услуги
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 "Нафтогаз" пересчитал цены на газ для населения в январе по новой методике

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), будет составлять 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Новая цена рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабинета министров №17 от 24 января.

Как отмечают в НАК, эта цена на 25% меньше, чем в январе 2019 года, а также, чем установленная ранее "страховая цена" газа на январь, однако больше, чем тариф на газ для нужд населения в декабре 2019 года.

"Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ относительно поэтапного перехода к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа", – подчеркивается в сообщении.

В компании уточнили, что оптовая цена 4,65 грн за кубометр будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.

"Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы. Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с "Нафтогазом" об уменьшении цены на январь", – уточнили в компании.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения "Газовый запас", могут платить поставки по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что розничная цена газа для конечных потребителей включает также стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным сетям (зависит от региона), наценку розничных поставщиков газа (газсбытов) 2,5% и НДС 20%.

Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. "Нафтогаз" быдет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно на январь-апрель 2020 включительно.

Читайте также: Кабмин привязал тарифы на газ для населения к ценам на нидерландском хабе (обновлено)

Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2020 года.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем – до 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172341
 
 
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 Топ комментарии
 
Які порохоботи зебіле?
Вони всі з голоду повиздихали. Порошенка ж посадили вже майже рік як, як і Свинарчука, накрадене відібрали і віддали вчителям на заробітню платню в 4000$.
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Заплатил за газ-8.04 за куб...Веселитесь бобики зеленыя...
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Удивительная у нас страна, чудесатая.
При чем тут "цен на газ на хабе TTF"??? А?
Так тогда нужно и стоимость зерна, воды и прочего и прочего в магазинах и зарплату среднюю и пенсию "в районе хаба TTF". Или не так?
Это что за шиза?
У нас 1/3 газовых скважин ТУПО закрыта. Нет, я понимаю, что добывать в Украине и продавать по "цене на газ на хабе TTF" сверхгешефтно, можно даже синагогу заколбасить по случаю. Но господа, побойтесь Бога. КАК людям платить этот "бесценный" газ???
У нас есть свой газ - он стоит ровно стоимость РАСХОДОВ и наценки добывающей компании.
ГАЗ НЕ их, он НАШ.
Может денег нет? А? А как мамака коблева там в нбюйорке? не слиплась срака от сотни лямов? А рыжое ...ще хоть бы 10% воинам пожертвовало. Нет, все в рыжую сраку запихнуло.
ППЦ. Приехали.
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Петеботики усрутся сейчас "Нафтогаз" пересчитал цены на газ для населения в январе по новой методике - Цензор.НЕТ 1912

Чего только стоит зайти почитать комментарии в другой такой новости - где для них тупых не объяснили, что будет дешевле)))
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Які порохоботи зебіле?
Вони всі з голоду повиздихали. Порошенка ж посадили вже майже рік як, як і Свинарчука, накрадене відібрали і віддали вчителям на заробітню платню в 4000$.
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Заплатил за газ-8.04 за куб...Веселитесь бобики зеленыя...
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когда же ты успел? давай хоть квитанцию покажи))) Цена за прошлый месяц - 6.30 - а за этот квитанция прийдет аж в следующем, так откуда ж 8.04?
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Да врет он, я за декабрь платил 6,70 а январь еще идет.
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За транспортировку, При среднем потреблении 15-20 кубов в месяц это +16-20% к тарифу вот и получается что при потреблении 20 кубов это - 6.70(тариф)+20%(транспортировка)=8.04... результат подорожание газа на 15-18% по сравнению с 18 -19 годами. При новом снижении это 4.65(тариф)+20%(Ндс)+5.7%(газсбыт у меня в регионе)+23% (транспортировка-вырастет на 3% по отношению к тарифу изза фиксированности цены на год на транспортировку) =7,19 грн что на 4-7% выше чем цена на газ по сравнению с 18 -19 годами. офигенно снизили тарифы. это называется манипуляция цифрами. цену подняли на нам сказали что "какие они молодцы, о народе думают, тарифы снижают"... одно слово н"***.. развод на лохов.
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И конечно с учётом шампанского для биде мамки кобалева....
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Удивительная у нас страна, чудесатая.
При чем тут "цен на газ на хабе TTF"??? А?
Так тогда нужно и стоимость зерна, воды и прочего и прочего в магазинах и зарплату среднюю и пенсию "в районе хаба TTF". Или не так?
Это что за шиза?
У нас 1/3 газовых скважин ТУПО закрыта. Нет, я понимаю, что добывать в Украине и продавать по "цене на газ на хабе TTF" сверхгешефтно, можно даже синагогу заколбасить по случаю. Но господа, побойтесь Бога. КАК людям платить этот "бесценный" газ???
У нас есть свой газ - он стоит ровно стоимость РАСХОДОВ и наценки добывающей компании.
ГАЗ НЕ их, он НАШ.
Может денег нет? А? А как мамака коблева там в нбюйорке? не слиплась срака от сотни лямов? А рыжое ...ще хоть бы 10% воинам пожертвовало. Нет, все в рыжую сраку запихнуло.
ППЦ. Приехали.
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"Нафтогаз" пересчитал цены на газ для населения в январе по новой методике - Цензор.НЕТ 56вы сначала почитайте что указано в постановлении - там написано, что цена у нас не может быть выше чем цена на том хабе! это не значит что она у нас будет такая же - это значит что она будет не выше. Ну и вот цена на сегодня на этом хабе - примерно 105евро/1000куб.м.
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Получается,что доставка к потребителю больше цены газа?Нехило бабло рубят.
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В "Нафтогазе" подчеркнули, что розничная цена газа для конечных потребителей включает также стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным сетямИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3172341

Это как понять, транпортировку же уже отдельно оплачивают, или они решили содрать дважды не убрав эту статью наценки из самого тарифа.
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странно, а 104.юа показывает как 6.91 цена на январь+ 20грн за доставку (+ 17.5% к цене за газ при моем потреблении в 17 кубов в прошлом году) итого 8.08 за газ в январе... вот это подешевело!
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Ну выйдет где-то по 7,5-7,9 грн., что в долларах процентов на 8-10 выше, чем при пятом Гетьмане.
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Самым правильным было бы не платить за газ вообще, пока не пересчитают по нормальной цене. Никому не платить. Так последнее же отслюнявлют и заплатят, аж бегом. Страна терпил
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