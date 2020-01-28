 "Нафтогаз" пересчитал цены на газ для населения в январе по новой методике

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Новая цена рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабинета министров №17 от 24 января.

Как отмечают в НАК, эта цена на 25% меньше, чем в январе 2019 года, а также, чем установленная ранее "страховая цена" газа на январь, однако больше, чем тариф на газ для нужд населения в декабре 2019 года.

"Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ относительно поэтапного перехода к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа", – подчеркивается в сообщении.

В компании уточнили, что оптовая цена 4,65 грн за кубометр будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.

"Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы. Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с "Нафтогазом" об уменьшении цены на январь", – уточнили в компании.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения "Газовый запас", могут платить поставки по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что розничная цена газа для конечных потребителей включает также стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным сетям (зависит от региона), наценку розничных поставщиков газа (газсбытов) 2,5% и НДС 20%.

Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. "Нафтогаз" быдет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно на январь-апрель 2020 включительно.

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Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2020 года.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем – до 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).