 "Нафтогаз" пересчитал цены на газ для населения в январе по новой методике

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.
Новая цена рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабинета министров №17 от 24 января.
Как отмечают в НАК, эта цена на 25% меньше, чем в январе 2019 года, а также, чем установленная ранее "страховая цена" газа на январь, однако больше, чем тариф на газ для нужд населения в декабре 2019 года.
"Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ относительно поэтапного перехода к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа", – подчеркивается в сообщении.
В компании уточнили, что оптовая цена 4,65 грн за кубометр будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).
Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.
"Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы. Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с "Нафтогазом" об уменьшении цены на январь", – уточнили в компании.
Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения "Газовый запас", могут платить поставки по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что розничная цена газа для конечных потребителей включает также стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным сетям (зависит от региона), наценку розничных поставщиков газа (газсбытов) 2,5% и НДС 20%.
Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. "Нафтогаз" быдет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно на январь-апрель 2020 включительно.
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Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2020 года.
Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем – до 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
Чего только стоит зайти почитать комментарии в другой такой новости - где для них тупых не объяснили, что будет дешевле)))
Вони всі з голоду повиздихали. Порошенка ж посадили вже майже рік як, як і Свинарчука, накрадене відібрали і віддали вчителям на заробітню платню в 4000$.
При чем тут "цен на газ на хабе TTF"??? А?
Так тогда нужно и стоимость зерна, воды и прочего и прочего в магазинах и зарплату среднюю и пенсию "в районе хаба TTF". Или не так?
Это что за шиза?
У нас 1/3 газовых скважин ТУПО закрыта. Нет, я понимаю, что добывать в Украине и продавать по "цене на газ на хабе TTF" сверхгешефтно, можно даже синагогу заколбасить по случаю. Но господа, побойтесь Бога. КАК людям платить этот "бесценный" газ???
У нас есть свой газ - он стоит ровно стоимость РАСХОДОВ и наценки добывающей компании.
ГАЗ НЕ их, он НАШ.
Может денег нет? А? А как мамака коблева там в нбюйорке? не слиплась срака от сотни лямов? А рыжое ...ще хоть бы 10% воинам пожертвовало. Нет, все в рыжую сраку запихнуло.
ППЦ. Приехали.
Это как понять, транпортировку же уже отдельно оплачивают, или они решили содрать дважды не убрав эту статью наценки из самого тарифа.