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Все про:Еврокомиссия (550) монеты (81)

 Еврокомиссия предложит изъять из обращения монеты в 1 и 2 евроцента, – СМИ

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен в среду планирует представить новую рабочую программу, среди предложений – изъять из хождения мелкие монеты номиналом в один и два цента.

Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на черновик программы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инициатива под номером 43 значится в списке как "Предложение по унифицированному округлению".

В ее тексте содержится указание на доклад Еврокомиссии 2018 года, в котором говорится, что все больше стран ЕС переходит на округление цен до 5 центов.

Ожидается, что это может позволить сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.

Как отмечает издание, ежегодные опросы Еврокомиссии, которые проводятся среди граждан ЕС, также показывают, что большинство из них выступает за то, чтобы не использовать больше мелкие монеты.

В рабочей программе также есть инициатива по криптовалюте, ее Еврокомиссия планирует представить в третьем квартале 2020 года.

В этот же период планируется представить закон о зарядных устройствах для мобильных телефонов и планшетных компьютеров.В середине января профильный представитель Еврокомиссии предложил выработать единое зарядное устройство. Это предлагается для того, чтобы все смартфоны и планшеты заряжались шнурами с единым разъемом - так будет меньше мусора.

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Как сообщалось, с 1 октября 2019 года в Украине монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежных средством и не могут использоваться для осуществления наличных расчетов.

Обменять монеты мелких номиналов без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, можно будет в течении следующих трех лет. В свою очередь монеты 1, 2 и 5 копеек будут изъяты из обращения и переплавлены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172338
 
 
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