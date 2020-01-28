 Долг жителей Львовской области за газ достиг 2 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаз Сбыта". передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что средствами, которые получает "Львовгаз Сбыт", компания рассчитывается с оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка. Следовательно, от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области.

"Наибольшие долги за потребленный газ имеют жители Львова – 774,3 млн грн. Мы обращаемся к нашим клиентам и призываем своевременно рассчитываться за потребленное голубое топливо. Если есть необходимость, должники могут заключить договор на реструктуризацию с нашей компанией. В таком случае оплата производится частями и только в таком случае можно избежать отключения газоснабжения", – отмечает директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

В компании напомнили, что в рамках сотрудничества между клиентами и газоснабжающей организацией есть возможность оформить договор реструктуризации. Такой вариант дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ. Также, если есть договор реструктуризации задолженности, потребители могут обращаться в управление социальной защиты населения для оформления государственной помощи.

Чтобы заключить договор реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться к ООО "Львовгаз Сбыт" и предоставить паспорт собственника (или лица, которое заключило заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку о составе семьи и справку, что подтверждает неплатежеспособность потребителя и членов его семьи.