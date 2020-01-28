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 Кабмин назначил нового директора Фонда социального страхования

Кабинет министров утвердил назначение Елены Думы директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №34-р от 24 января обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно данным реестра электронных деклараций, Елена Дума до ноября 2019 года возглавляла Департамент управления имуществом и связей с общественностью Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Она также занимает руководящие должности в трех общественных организациях: Всеукраинский профсоюз "Ридна Земля", Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзный наступ" и Всеукраинский профсоюз участников боевых действий, волонтеров, ветеранов и членов их семей.

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Как сообщалось, правления Фонда социального страхования с ноября 2019 года возглалят заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Напомним, в ноябре прошлого года уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке. Конфликт с управлением фондом также вызвал задержки соцвыплат.

В итоге 26 ноября Комиссия Министерства юстиции отменила решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова на должности директора исполнительной дирекции в Фонде социального страхования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172331
 
 
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