[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.46 26.86
 Корпоративные отношения
  527  0
Все про:продажа (1089) Фонд гарантирования вкладов (929) Дельта Банк (105)

 Фонд гарантирования выставил на аукцион пул активов "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги на американской торговой площадке The Debt Exchange Inc. (DebtX, Делавэр) пул активов ликвидируемого "Дельта Банка", куда вошли права требования по 14 кредитам юридическим лицам и имущественные права по кредитным договорам, а также дебиторская задолженность.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже пула активов АО "Дельта Банк" запланирован на 31 января 2020 года.

Основа пула – 14 кредитов юридических лиц, в обеспечении по которым находятся объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Также в составе пула – имущественные права по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Нацбанка и "Укрэксимбанка".

Начальная цена лота – 995,36 млн грн.

Торги пройдут по голландской моделью аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.

Фонд гарантирования напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав требований, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге за ними. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами, и нет гарантии, что он получит доступ к объектам залога за ними.

В залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39 000 кв. м; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездной железнодорожной колеи и морского транспортного порта; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перевалке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположен на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями. Все эти объекты расположены в Одесской области.

Ранее эти активы в 17 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе "ProZorro.Продажи" и на площадке международного консультанта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172324
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Газ Донбасс Евросоюз Зеленский Киев Китай Пристайко суд
 
 
 
 
 
 вверх