 Фонд гарантирования вновь выставил на продажу интересовавшие Веревского активы "Дельта Банка"

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже пула активов АО "Дельта Банк" запланирован на 31 января 2020 года.

Основа пула – 14 кредитов юридических лиц, в обеспечении по которым находятся объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Также в составе пула – имущественные права по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Нацбанка и "Укрэксимбанка".

Начальная цена лота – 995,36 млн грн.

Торги пройдут по голландской моделью аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.

В залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39 000 кв. м; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездной железнодорожной колеи и морского транспортного порта; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перевалке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположен на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями. Все эти объекты расположены в Одесской области.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня 2019 года на "голландском" аукционе на площадке DebtX, уже продавал этот же пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Однако 9 июля Фонд гарантирования на основании решения НБУ принял решение об отмене результатов торгов, проведенных 7 июня. Как поясняли в Нацбанке, компания "Скай" в марте уже побеждала на аукционе по продаже этого пула с предложением 906 млн грн. Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица. Таким образом, продажа актива за 182,5 млн грн могла свидетельствовать о попытке искусственного занижения цены.

После этого ООО "Финансовая компания "Скай" подало иск с требованием признать заключенным договор уступки прав требования по выкупленным с дисконтом 96% кредитам "Дельта Банка", однако не смогла добиться ареста актива в качестве обеспечительной меры.