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 Зеленский расширил полномочия Национального центра кибербезопасности

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Национальном координационном центре кибербезопасности от 7 июня 2016 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №27/2020 от 28 января обнародован на сайте главы государства.

В частности, к полномочиям Национального координационного центра отнесено осуществление координации и контроля за деятельностью субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность.

Специалисты координационного центра также получили полномочия проводить анализ состояния киберзащиты критически важных объектов инфраструктуры, государственных электронных информационных ресурсов, а также критической информационной инфраструктуры, состояния финансового и организационного обеспечения программ и мероприятий по реализации государственной политики в сфере обеспечения кибербезопасности.

Центр также будет анализировать данные о киберинцидентах в отношении государственных электронных информационных ресурсов и обеспечение кадрами национальной системы кибербезопасности.

По итогам анализа Центр будет предлагать меры по созданию центров обработки данных и центров обеспечения кибербезопасности, внедрению отечественных программных и программно-аппаратных средств, а также сможет организовывать проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ в области кибербезопасности и защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Президент также ввел должность заместитель руководителя Национального координационного центра, которую будет занимать заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский также ввел в состав Координационного центра министра цифровой трансформации.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172319
 
 
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