 Суд отменил штраф НБУ для "Универсал Банка" Тигипко на 14 миллионов

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В НБУ напомнили, что январе 2019 года регулятор принял решение о применении к "Универсал Банку" меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 14,38 млн грн из-за рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 января 2016 года до 6 июня 2017 года клиентами банка, в частности девятью юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн.

Так, денежные средства поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых являются клиентами другого банка, в отношении которого НБУ установлен факт осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"Указанные финансовые операции проводились на основании документов, которые содержат недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов", – отмечается в сообщении.

Затем денежные средства по счетам группы клиентов банка после их зачисления в течение одного или нескольких ближайших дней перечислялись другим субъектам хозяйственной деятельности, в частности, с различным назначением платежа, однако отличным от назначения платежа, по которым денежные средства зачислялись на счета группы клиентов банка.

"Поэтому деятельность группы была преимущественно направлена на перераспределение финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги), а счета использовались как звено в цепи для осуществления безналичного перечисления денежных средств между счетами в нескольких банках. В то же время относительно группы клиентов банка имеются признаки фиктивности", – утверждают в НБУ.

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Как сообщалось, в пресс-службе "Универсал Банка" ранее утверждали, что штраф был наложен в связи с обслуживанием клиентов в период предыдущих акционеров банка и их менеджмента. В банке уверяли, что отношения с этими клиентами были прекращены в начале 2017 года после смены владельца финучреждения.

Напомним, в марте 2018 года наблюдательный совет "ТАСкомбанка" назначил председателем правления финучреждения его собственника СергеяТигипко вместо Екатерины Мелеш, которая была уволена с должности по требованию НБУ из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, НБУ выявил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридическими лицами-клиентами банка в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. По данным регулятора, эта сумма составляет почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юридических лиц.

"Универсал Банк" (ранее – банк "Универсальный") основан в 1994 году. Сергей Тигипко купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году.