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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого Арбузова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Экспобанк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 27 января поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 27 января 2020 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Экспобанк", – сказано в сообщении.

В Фонде уточнили, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками АО "КБ "Экспобанк" получено 295,75 млн грн, что составляет 98,9% от общей гарантированной суммы.

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Обанкротившийся "Экспобанк" связывали с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым.

По данным Фонда гарантирования, используя схемные операции, из "Экспобанка" перед банкротством вывели активов более чем на 500 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов ввел в "Экспобанк" временную администрацию 25 сентября 2014 года. 22 января 2015 года Нацбанк отозвал лицензию "Экспобанка" и начал процедуру ликвидации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172309
 
 
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