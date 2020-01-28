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 OpenMarket продал 16 тысяч арестованных автомобилей на 1,37 миллиарда

Государственное предприятие "СЕТАМ" с 2014 года на электронной площадке OpenMarket провело 16 078 успешных онлайн-аукционов по продаже автомобилей на 1,38 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредпрятия, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска стал лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между семью участниками. Цена продажи стала на 919% больше стартовой. 

Больше всего на OpenMarket продавались такие марки автомобилей как: ВАЗ, Daewoo, Chevtolet.

"Учитывая статистику, можно уверенно сказать, что "СЕТАМ" является одним крупнейших продавцов транспортных средств в Украине. А благодаря конкурентным и открытым аукционам дополнительно было заработано 210 млн грн", - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Топ эксклюзивных авто, которые были проданы на OpenMarket:

  • "Черная пантера" - Ferrari 599 GTB черного цвета, 2011 года выпуска. Была продана 28 января 2018 года почти за 2 млн грн. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек, оснащен двигателем объемом в 5999 "кубиков" имеет мощность 620 к.с.
  • Chevrolet Camaro уникального синего цвета, 2016 года выпуска. Продана на аукционе 12 марта 2019 года за 473 348 грн. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,9 сек.
  • Черный Bentley Arnage, 1999 года выпуска Авто принадлежало бывшему депутату Верховной Рады Давиду Жвании. Машина была продана 11 апреля 2019 года за 850 тыс грн. Разгоняется до 100 километров в час за 5,8 секунды. Оснащен двигателем объемом в 6750 "кубиков", и имеет мощность 457 к.с.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172308
 
 
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