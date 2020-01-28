 OpenMarket продал 16 тысяч арестованных автомобилей на 1,37 миллиарда

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госпредпрятия, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска стал лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между семью участниками. Цена продажи стала на 919% больше стартовой.

Больше всего на OpenMarket продавались такие марки автомобилей как: ВАЗ, Daewoo, Chevtolet.

"Учитывая статистику, можно уверенно сказать, что "СЕТАМ" является одним крупнейших продавцов транспортных средств в Украине. А благодаря конкурентным и открытым аукционам дополнительно было заработано 210 млн грн", - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Топ эксклюзивных авто, которые были проданы на OpenMarket: