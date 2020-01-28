 Госбюджет в 2019 году сведен с дефицитом в 78 миллиардов, – Казначейство (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно уточненным данным, которые обнародовало Госказначейство на своем сайте, дефицит общего фонда госбюджета-2019 составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

В первые дни этого года Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщил о дефиците госбюджета в минувшем году в 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит госбюджета-2019 был практически полностью профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначальной бюджетной задачи.

В соответствии с уточненными данными Госказначейства, доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 7,6% – до 998,28 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 5,5%, до 879,83 млрд грн.

По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями доходы были недовыполнены на 0,9%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Расходы госбюджета в минувшем году составили 1 трлн 72,89 млрд грн, что на 8,7% больше расходов госбюджета 2018 года. В том числе по общему фонду они выросли на 8,4% – до 952,98 млрд грн.

По сравнению с заложенными в закон о госбюджете показателями расходы были недовыполнены на 1,8%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2020 год утвержден с доходами 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975,17 млрд грн, и расходами 1,182 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,052 трлн грн. Предельный объем дефицита определен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% прогнозного ВВП.