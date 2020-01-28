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 Украина осталась на 13 месте в рейтинге мировых производителей стали

Украина сохранила 13 место в рейтинге крупнейших производителей стали по версии Worldsteel Association.

Об этом сообщает LIGA.net, передает БизнесЦензор.

В то же время производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2%, по сравнению с 2018 годом, – до 20,8 млн тонн.

Евросоюз также произвел в 2019 году меньше стали на 4,9% – 159 млн тонн.

В ассоциации отметили, что производство стали в 2019 году сократилось во всех регионах, кроме Азии и Ближнего Востока. Однако  в целом мировое производство увеличилось на 3,4% и достигло 1,87 млрд тонн. В том числе доля Китая выросла с 50,9% в 2018 году до 53,3% в 2019 году.

Украина осталась на 13 месте в рейтинге мировых производителей стали 01

При этом в декабре стальное производство в мире возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% – до 152 млн тонн. В этом месяце Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с декабрем 2018 года – до 1,56 млн тонн. Но по результатам месяца поднялась на 12 место в рейтинге из 64 стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172291
 
 
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