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 Минрегион запустил новую платформу для отбора проектов регионального развития

Министерство развития общин и территорий запустило новую онлайн платформу Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"На новой платформе областные государственные администрации уже могут объявлять конкурсные отборы проектов на 2021 год при условии наличия утвержденных региональных стратегий развития на 2021-2027 годы, планов их реализации, а также определенных приоритетных технических задач", – сказано в сообщении.

Обновленная платформа предусматривает, что каждый заявитель будет иметь собственный электронный кабинет, проекты и документация будут подаваться в электронном виде, регистрация и оценка проектов будет происходить исключительно на онлайн платформе с помощью квалифицированной электронной подписи.

В министерстве уточнили, что программы и проекты, реализуемые за счет ГФРР в 2020 году, а также дополнительные конкурсные отборы на этот год будут оставаться на старой платформе.

Напомним, госбюджетом на 2020 год предусмотрено 7,5 млрд грн на проекты Государственного фонда регионального развития.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172288
 
 
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