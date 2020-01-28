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 Энергетика, Коррупция
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 Прокуратура взыскала с импортера газа 129 миллионов пошлины

Офис генерального сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из обществ по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба ведомства, указанная компания при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Благодаря принятым во время досудебного расследования мерам обеспечено возмещение неуплаченных в государственный бюджет средств в полном объеме", – отмечается в сообщении.

При этом название компании, как и ее топ-менеджера, которому вручено подозрение, не уточняется.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172285
 
 
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