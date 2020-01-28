 Гонконг ужесточил требования к поставкам яиц из Украины

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), передает БизнесЦензор.

"Начиная с 27 января 2020 года экспорт столовых яиц из авторизованных компетентным органом Гонконга предприятий возможен только при наличии подтверждений (экспертные заключения уполномоченных аккредитованных лабораторий) о том, что каждая партия экспортируемых столовых яиц не содержит антибиотиков группы фторхинолонов, салиномицинов и является безопасной для потребления человеком", – сказано в сообщении.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что экспорт столовых яиц в Специальный административный район Гонконг возможен только при условии обеспечения неукоснительного соблюдения указанных требований.

Как сообщалось, Европейский союз на минувшей неделе приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из птицы из Украины после обнаружения вспышки куриного гриппа в Винницкой области. Яйца и яичная продукция под данные ограничения пока что не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году в ЕС направлялось около 30% всего экспорта группы.