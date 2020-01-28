 Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Китая из-за вируса, – посольство

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице посольства в сети Facebook.

"Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства", – сказано в сообщении.

В ведомстве призывают следить за оперативной информацией на сайтах посольства Украины в Китае и МИД Украины, за сообщениями СМИ, четко следовать рекомендациям местных органов власти.

"В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить на "горячую линию" посольства: +86 137 01230647, адрес эл. почты emb_cn@mfa.gov.ua", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Министерству иностранных дел рекомендовать гражданам Украины покинуть Китай.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

В Китае, по официальным данным, во вторник число умерших увеличилось до 106 человек с 81 днем ранее. Количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло до 4 515 по данным на понедельник с 2 835 накануне.

Случаи заболевания обнаружены в Гонконге, Таиланде, Южной Корее, Японии и США.