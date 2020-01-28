 Минсоцполитики готовится запустить электронный больничный с 1 апреля

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики сообщает БизнесЦензор.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования", - сказал Коваль.

Электронный больничный предполагает автоматизацию процессов и возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация из реестра в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования.

Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения.