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 Минсоцполитики готовится запустить электронный больничный с 1 апреля

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль рассказал, что с 1 апреля в Украине могут ввести электронный больничный.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики сообщает БизнесЦензор.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования", - сказал Коваль.

Электронный больничный предполагает автоматизацию процессов и возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация из реестра в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования.

Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172277
 
 
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