 Минсоцполитики готовится запустить электронные больничные с 1 апреля (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики сообщает БизнесЦензор.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования", – сказал Коваль.

Как уточнил заместитель министра на брифинге позднее во вторник, по расчетам Минсоцполитики, электронные больничные позволят сэкономить от 1 до 5 млрд грн ежегодно.

Чиновник подчеркнул, что введение системы электронных больничных позволит оперативно проверять правомерность их выдачи и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

Коваль привел примеры, когда один врач в течение суток открыл до 100 больничных, когда не падал объем производства на одном из заводов при том, что 90% его работников находились на больничном, а также когда больничный открывал непрофильный врач.

Электронный больничный предполагает автоматизацию процессов и возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация из реестра в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования.

Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения.