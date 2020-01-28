 Милованов пояснил предложение Зеленского о запуске "няни" для инвесторов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идея "инвестиционной няни" – в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения. Ну, и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины – это зеркальный договор", – сказал Милованов.

Министр уверен, что таким образом государство демонстрирует иностранным и украинским инвесторам готовность обеспечить верховенство права, хотя параллельно с этим должна реформироваться судебная и правоохранительная системы для выработки доверия к ним.

"Речь идет о праве подписать договор. Сегодня закон не позволяет Кабинету министров подписать отдельный договор. Международные договора мы подписываем? Это то же самое, ведь мы же подписываем с международными финансовыми организациями, а это большой инвестор… Да, и теперь говорим, что любой крупный инвестор, не только международные финансовые организации, получит право подписать договор с правительством", – пояснил министр.

Милованов уточнил, что операционно проект "Инвестиционной няни" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest, там есть инвестиционные менеджеры, за последние 12 месяцев они привлекли сделок на $2,6 млрд, большинство сделок по "зеленой" энергетике" проходили именно через UkraineInvest. Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций. На ее базе и будет работать "инвест-няня", – сообщил министр.

Милованов добавил, что законопроект о "Инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина в течении нескольких недель, а затем будет направлен в Верховную Раду.

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Как сообщалось, выступая на Экономическом форуме в Давосе на минувшей неделе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.