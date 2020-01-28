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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:Днепр_город (203) Коломойский (1033) Фонд гарантирования вкладов (929)

 Суд отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского

Северный апелляционный хозсуд 23 января оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций компании "Днеправиа".

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Свой иск Фонд мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтера" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства.

По оценкам Фонда, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций по состоянию на 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Хозсуд Киева в своем решении от 11 сентября 2019 года указывал, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.

Также суд отклонил аргумент Фонда гарантирования, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь договором о приватизации "Днеправиа" не была определена конкретная дата начала реконструкции, а потому ООО "Галтера" имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу, что Фонд госимущества не доказал обстоятельства "существенного нарушения ответчиком обязательств по спорному договору".

Как сообщалось, суды рассматривают дело по иску Фонда госимущества о возвращении государству "Днеправиа" по второму кругу.

Так, в январе 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, отменив решения судов низших инстанций в деле по иску ФГИ к ООО "Галтера" о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал его на повтороное рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФГИ и разорвал договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" в размере 94,572% уставного капитала общества, который был заключен между ФГИ и ООО "Галтера". Согласно решению суда, акции "Днеправиа" должны быть списаны в пользу государства.

Однако 27 июня 2018 года Днепропетровской апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Галтера" и отменил решение суда первой инстанции.

По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2018 года владельцем 99,45% акций авиакомпании было ООО "Галтера".

Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа", которую через суды начали возвращать государству весной, осталась без самолетов и в процедуре банкротства. У "Днипроавиа" также закончился срок действия сертификата эксплуатанта. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика переданы WindRose.

Обе компании связывают с группой "Приват" и Игорем Коломойским.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172249
 
   
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Пока Коломойского не расстреляют как предателя и бандита всё будет оставаться по старому. Но для этого нужен Пиночет.
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Цей суд відмовив... а інший зробить голодупого бєню ще біднішим... Суд отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского - Цензор.НЕТ 9602
Справа в формулюванні позиву... Майстерність шахраїв виявляється ще й в тому які позови проти них виникають... за хабарі
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пошла обратка!!! пришла пора национализировать Рошен!! мародёру Потроху пора на шконку!
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Такое впечатленея, что в Германию эмигрируют сплошные дебилы, не?
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А сколько рошен украл денег у вкладчиков? Сколько рошен получил денег рефинансирования? Или щебилу такие " мелочи" не интересны?
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