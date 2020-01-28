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Все про:Газ (4081) Кабмин (3827) Нафтогаз (2047) тарифы (833) Тарифы на газ (445)

 Кабмин привязал тарифы на газ для населения к ценам на нидерландском хабе (обновлено)

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Соответствующее постановление от 24 января №17 опубликовано на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", – сказано в документе.

Кабмин указывает, что с 1 января цена покупки газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2020 года.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

В компании отметили, что указанные изменения в постановление №867 о возложении специальных обязанностей по продаже газа для нужд населения устанавливают ценовые индикативы, которые "Нафтогаз" будет использовать при определении цены.

Как сообщалось, ранее министр экологии и энергетики Алексей Оржель заявлял, что Кабинет министров 24 января принял решение, позволяющее снизить цены на газ для нужд населения.

Напомним, 24 декабря Кабмин позволил поставщикам тепла пересчитать установленный тариф и снизить сумму в платежке до 30%, заявлял премьер-министар Алексей Гончарук.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупали его в декабре по 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем –  до 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172218
 
 
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 Топ комментарии
 
ААХАХАХАХАХАХААХХАХ зелебобики это не ротердам +?
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очередной роттердам, только для газа.
интересно, как считается цена доставки, учитывая, что реверс виртуальный и газ мы получаем не из "межгосударственного соединения с Польшей/Словакией/Венгрией", а на восточной границе
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про газ украинской добычи на нужды населения, я так понимаю, уже и не заикается никто?
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очередной роттердам, только для газа.
интересно, как считается цена доставки, учитывая, что реверс виртуальный и газ мы получаем не из "межгосударственного соединения с Польшей/Словакией/Венгрией", а на восточной границе
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а все что гозовики ******** до этого постановления уже все , ***** по карманам пошло ?
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ААХАХАХАХАХАХААХХАХ зелебобики это не ротердам +?
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роттердам+ при котором цена газа меньше чем даже сейчас?)) я уже не вспоминаю про 8.55 при петьке)))
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А в якому порядку мастити на хліб платіжки? Спочатку за газ потім за доставку чи навпаки?
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Вы почитайте о чем речь идет в постановлении) Я уже ниже в комментариях написал. И что значит платежки не такие - то есть в том году когда было по 8.55 то платежки норм на хлеб намазывались, а теперь когда цена за декабрь 6.30 - то уже не намазывается? )))
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А за январь как намазываются на хлеб? Смотри, чтобы не стошнило.
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оже, при баризі ціна була 314 доларів а при народному 340....мажем))))
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А вы приведите цены сравнительно по месяцам ?
И откуда взяли 6.3 ?
Сейчас могу хоть скриншот из личного кабинета киевоблгаза показать, 6.91 + 0.936 итого почти 8 грн, в то же время смотрю статистику цены все там же в личном кабинете 2017-2018 года, стабильно 6.9. В 2019 цены были разные в каждом месяце, и выше в среднем, но тут как бы зелебоб уже пол года как президент. Где ж покращення ? Очередной распил денег и доп поборы с людей. Зробили нас разом.
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Петеботик обнаружен Кабмин привязал тарифы на газ для населения к ценам на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 6543

Ты хоть почитай, что в том постановлении
З 1 січня 2020 р. ціна придбання природного газу не може бути вищою за ціну продажу природного газу, визначену відповідно до пункту 13 цього Положення


Не може бути вищою це не те саме, що ціна на хабі
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Для тех кто тупой, или специально не хочет ничего искать

З 1 січня 2020 р. ціна придбання природного газу не може бути вищою за ціну продажу природного газу, визначену відповідно до пункту 13 цього Положення


Цену не сделали такой как на хабе - ее ограничили! То есть, если на хабе цена в 5 грн/куб - то и у нас она не будет выше чем 5грн/куб.
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Что зелебобики под предводительством бени уже до наших скважин добрались ?
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про газ украинской добычи на нужды населения, я так понимаю, уже и не заикается никто?
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