 Кабмин привязал тарифы на газ для населения к ценам на нидерландском хабе (обновлено)

Соответствующее постановление от 24 января №17 опубликовано на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", – сказано в документе.

Кабмин указывает, что с 1 января цена покупки газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2020 года.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

В компании отметили, что указанные изменения в постановление №867 о возложении специальных обязанностей по продаже газа для нужд населения устанавливают ценовые индикативы, которые "Нафтогаз" будет использовать при определении цены.

Как сообщалось, ранее министр экологии и энергетики Алексей Оржель заявлял, что Кабинет министров 24 января принял решение, позволяющее снизить цены на газ для нужд населения.

Напомним, 24 декабря Кабмин позволил поставщикам тепла пересчитать установленный тариф и снизить сумму в платежке до 30%, заявлял премьер-министар Алексей Гончарук.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупали его в декабре по 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем – до 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).