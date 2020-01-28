 Польская авиакомпания LOT покупает немецкую Condor Airlines

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Обе компании имеют примерно одинаковые размеры, и каждая из них обслуживает порядка 10 млн пассажиров в год. Выручка LOT в 2019 году составляла 1,9 млрд евро, Condor - 1,7 млрд евро.

Главный исполнительный директор LOT Рафал Мильчарски заявил, что эта сделка означает конец неопределенности относительно будущего Condor, которого держал на плаву кредит от Германии, сообщает Deutsche Welle. Средства в размере 380 млн евро были выданы правительством страны через госбанк KfW после банкротства Thomas Cook.

Глава польской авиакомпании отказался назвать сумму сделки. "Мы собираемся заплатить справедливую цену, такую, которая позволит нам полностью погасить кредит KfW", - сказал он.

Condor продолжит работу под своим брендом и с прежним руководством. Сделку планируется завершить к апрелю после получения со стороны регулирующих органов Евросоюза.

Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября 2019 года объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулировала туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Condor Airlines выполнял полеты в Средиземноморье, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Ее основная база - аэропорт Франкфурта-на-Майне.