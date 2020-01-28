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 Экс-глава Госбюро расследований обжаловал в суде указ Зеленского об увольнении

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Подал иск в Верховный Суд о признании противоправным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", - сообщил Труба.

Он считает, что его увольнение было "политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп".

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Также Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований.

24 декабря Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172209
 
 
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