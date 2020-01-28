 Верховный Суд отменил требования двух компаний по кредитам банка "Михайловский"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда отменил решения судов низших инстанций, которыми было признано правомерность договоров уступки прав требования по кредитам ПАО "Банк Михайловский" в пользу ООО "ФК "Плеяда"и ООО "ФК "Фагор", - сообщает Фонд.

Соответствующее постановление Верховный Суд принял 16 января 2020 года. Этим же постановлением Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Это означает, что на сегодня ООО "ФК "Плеяда "и ООО "ФК "ФАГОР" не имеют правовых оснований для взыскания средств с заемщиков ПАО "Банк Михайловский", - сообщает Фонд.

Фонд гарантирования напоминает, что 3 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказал в требованиях "Банка Михайловского" к ФК "Плеяда" и ФК "Фагор" о признании недействительными договоров факторинга и возвращении прав требований по кредитным договорам.

Накануне введения временной администрации "Банк Михайловский" заключил договоры факторинга с компанией "Плеяда", согласно которым отступил ей право требования по части кредитных договоров.

После признания "Банка Михайловский" неплатежеспособным и передачи его в управление Фонда гарантирования вкладов Фонд отнес эти договоры к категории ничтожных.

Фонд гарантирования вкладов обжаловал это решение Северного апелляционного хозяйственного суда Киева и подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Фонд гарантирования вкладов выплатил более 30 тысячам вкладчиков и физических лиц "Банка Михайловский" гарантированное возмещение на общую сумму более 2,47 млрд грн.

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным "Банк Михайловский" 23 мая 2016 года, а за несколько дней до того - 19 мая 2016 - между банком и финансовой компанией "Плеяда" был заключен договор факторинга, по которому кредитный портфель банка стоимостью более 682 млн грн было переуступлено этой финансовой компании по значительно более низкой цене.

Фонд гарантирования вкладов отнес указанный договор факторинга к категории ничтожных. "Плеяда", в свою очередь, "отступила" права требования по этим кредитам еще одной финансовой компании - "Фагор". Речь идет о почти 111 тысяччах кредитных договоров.

Как сообщалось, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

По информации Нацбанка, с 20 мая банк провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на миллиард гривен - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Кроме того, 19 мая состоялась переуступка прав требования по кредитам от ПАО "Банк Михайловский" другим финансовым компаниям. Речь идет о почти 111 тысячах кредитных договоров, балансовой стоимостью более 682 млн грн.

По данным НБУ, по состоянию на 23 мая 100% акций банка принадлежало ООО "Экосипан", 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.

В банке "Михайловский" заявили, что Полищук 19 мая продал свою долю акций в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% акций банка, однако в НБУ заявили, что не согласовывали продажу банка. Кроме того, 20 мая председатель правления ПАО "Банк Михайловский" Игорь Дорошенко сообщил НБУ, что оставил должность 18 мая. В тот же день и.о. главы банка был назначен Денис Панфилов.

В августе суд арестовал бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с правом внесения 137,8 млн гривен залога.

Сам Полищук, по данным ГПУ, сбежал тогда за границу.