 "Астарта" увеличила продажи сахара на 16%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ее отчету, продажи кукурузы за указанный период выросли в 1,6 раза - до 251,51 тыс. тонн, тогда как пшеницы сократились в 2,1 раза - до 36,44 тыс. тонн.

Продажи подсолнечника в октябре-декабре-2019 увеличились в 1,7 раза - до 51,33 тыс. тонн, соевого шрота - на 32%, до 44,76 тыс. тонн, тогда как соевого масла сократились на 34% - до 10,59 тыс. тонн.

По данным агропромхолдинга, продажи молока в четвертом квартале 2019 года упали на 11% - до 21,91 тыс. тонн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работыпо итогам 2018 года получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

За девять месяцев 2019 года чистая прибыль "Астарты" составила EUR4,3 млн, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года, а консолидированная выручка выросла на 31,6% – до EUR333,6 млн.