[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.36 26.75
 Аграрный рынок
  32  0
Все про:сахар (188) Астарта (69)

 "Астарта" увеличила продажи сахара на 16%

Продажи сахара агропромышленным холдингом "Астарта", крупнейшим производителем этой продукции в Украине, в октябре-декабре 2019 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 60,87 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ее отчету, продажи кукурузы за указанный период выросли в 1,6 раза - до 251,51 тыс. тонн, тогда как пшеницы сократились в 2,1 раза - до 36,44 тыс. тонн.

Продажи подсолнечника в октябре-декабре-2019 увеличились в 1,7 раза - до 51,33 тыс. тонн, соевого шрота - на 32%, до 44,76 тыс. тонн, тогда как соевого масла сократились на 34% - до 10,59 тыс. тонн.

По данным агропромхолдинга, продажи молока в четвертом квартале 2019 года упали на 11% - до 21,91 тыс. тонн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работыпо итогам 2018 года получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

За девять месяцев 2019 года чистая прибыль "Астарты" составила EUR4,3 млн, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года, а консолидированная выручка выросла на 31,6% – до EUR333,6 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172201
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Киев Китай Пристайко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх