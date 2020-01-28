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 Верховный суд США разрешил Трампу ужесточить выдачу грин-карт

Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт, сообщает The Washington Post.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По новым правилам легальным мигрантам могут отказать в получении грин-карты, если у властей есть подозрения, что они будут рассчитывать на государственные пособия. Мнения судей разделились: пять человек выступили за, четыре — против.

Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октябре, однако Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение.

Новые правила значительно расширяют список факторов, которые влияют на решение отказать в выдаче грин-карты. Например, будет учитываться пользование льготным медстрахованием Medicaid и участие в программе на получение талонов на еду.

Как пишет The Washington Post, за грин-картами ежегодно обращается около 544 тыс. мигрантов. Изменения могут затронуть 382 тыс. человек. Газета при этом отмечает, что приезжие составляют небольшую часть тех, кто получает общественные блага: многие не могут их получить из-за своего иммиграционного статуса.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник, что администрация Дональда Трампа решила ограничить практику так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в США родить ребенка, тем самым автоматически гарантировав ему гражданство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172190
 
 
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