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Все про:евро (84) подделка (25) фальшивомонетчики (7) Евросоюз (2044)

 Европейский центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты

Во втором полугодии 2019 года из обращения были изъяты 308 тысяч поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019 года и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года.

Об этом сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

96,4% подделок было обнаружено в самих странах еврозоны, и только 0,6% в остальном мире за пределами ЕС.

Более 70% выявленных подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков.

В то же время ЕЦБ подчеркивает, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне подлинных банкнот.

Так, в обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

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В Европейском центробанке напомнили, что банкноты евро несложно проверить с использованием метода "на ощущение, вид и наклон", описанного на вебсайте ЕЦБ. Если банкнота вызвала подозрение, первое, что нужно сделать, это внимательно сличить ее с другими. Только после этого есть смысл обращаться в полицию или в банк.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172153
 
 
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