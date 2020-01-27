 Активы "Проминвестбанка" сократились за год в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Объем резервов под кредиты для юрлиц на 1 января 2020 года составили 28,9 млрд грн (на 1 января 2019 года они составляли 36,5 млрд грн).

Ранее "Проминвестбанк" приводил данные, что за три квартала 2019 года он уступил права требования по кредитам на 9,3 млрд грн.

По данным "Проминвестбанка", по итогам всего 2019 года он получил прибыль а размере 270,3 млн грн.

При этом ввиду того, что за январь-ноябрь 2019 банк декларировал прибыль в 1,08 млрд грн, в декабре он зафиксировал убыток в размере 812 млн грн.

Как сообщалось, на 11 февраля запланирован аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС. Стартовая цена лота - 266,049 млн грн, что вдвое меньше по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе.

По данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в назначенном на 11 февраля аукционе планируют участвовать ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс", ООО "Премиум Инвест Лтд", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай" и ООО "ФК "Финмарк".

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Напомним, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил заявление Министерства юстиции и отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по требованию ВЭБ.РФ, разрешив исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа.

В мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.