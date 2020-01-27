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 "Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"

Российский "Газпром" по газопроводу "Турецкий поток" поставил первый миллиард кубометров газа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение российской компании, передает БизнесЦензор.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 

Ранее глава Оператора ГТС Сергей Макогон оценил потери Украины от "Турецкого потока" в $450 млн.

Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172150
 
 
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