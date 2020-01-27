 "Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение российской компании, передает БизнесЦензор.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

Ранее глава Оператора ГТС Сергей Макогон оценил потери Украины от "Турецкого потока" в $450 млн.

Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров.