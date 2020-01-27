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 За четыре года украинцы оформили 4,3 миллиона ID-карт

За четыре года Государственная миграционная служба Украины выдала более 4,3 млн ID-карточек

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Telegram, передает БизнесЦензор.

В МВД напомнили, что сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. Каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, также может получить ID-карточку.

Как сообщается, 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт, в 2017 году - более 1,1 млн, в 2018 году - более 1,3 млн и в 2019 году - почти 1,6 млн.

С 2016 года Украина перешла на биометрический внутренний паспорт, который имеет вид пластиковой ID-карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172146
 
 
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