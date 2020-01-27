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 Цены на нефть упали ниже $59 за баррель из-за вспышки вируса в Китае

Цены на сырую нефть марки Brent опустились ниже $59 за баррель впервые за три месяца на фоне роста числа летальных случаев, спровоцированных новым китайским коронавирусом.

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в апреле 27 января к 17:11 по Киеву составила $58,58 (-2,19%), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Баррель мартовской нефти WTI торговался по $53,09 (-2,03%).

В ходе торговой сессии цены на глобальные эталоны менялись в диапазоне $57,74–59,06 и $52,16–53,70 за баррель соответственно.

Мировые фондовые биржи также упали на фоне активизации китайского коронавируса. При этом вырос спрос на активы-убежища, такие как японская иена и казначейские бумаги. Число погибших от нового заболевания возросло до более чем 80 человек.

В связи с этим в КНР резко ограничено транспортное сообщение между крупными городами, что подпитывает опасения трейдеров в отношении снижения спроса на нефть.

Цены на нефть марки Brent упали почти на 20% после того, как 8 января всплеск напряженности в отношениях между США и Ираном на короткое время взвинтил котировки выше $70 за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172137
 
 
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..Какой то микроскопический организм , который и в не каждый микроскоп увидишь , обвалил фондовые рынки и цены на нефть . Вот это силища .. !! Цены на нефть упали ниже $59 за баррель из-за вспышки вируса в Китае - Цензор.НЕТ 4868 .
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