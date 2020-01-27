 Российский ВЭБ потребовал от Украины 200 миллионов евро за арест "Проминвестбанка" Коломойским

Об этом сообщается в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сумма в споре превышает 200 миллионов евро согласно предварительным расчетам заявителя (ВЭБ РФ, – ред.)", – говорится в сообщении.

Минюст Украины 21 октября подал апелляцию в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма на его решение от 28 августа 2019 года, которым он запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить владельцу, российской госкорпорации ВЭБ, понесенные арбитражные расходы.

Согласно расписанию рассмотрения дела в Стокгольмском арбитраже, решение по апелляции должно быть принято до 2 марта 2020 года.

При этом на 11 февраля запланирован аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС. Стартовая цена лота - 266,049 млн грн, что вдвое меньше по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе.

По данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в назначенном на 11 февраля аукционе планируют участвовать ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс", ООО "Премиум Инвест Лтд", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай" и ООО "ФК "Финмарк".

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Напомним, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил заявление Министерства юстиции и отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по требованию ВЭБ.РФ, разрешив исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа.

В мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.