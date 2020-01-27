 Налоговая заявила о снижении судебных споров с бизнесом на 25%

Об этом говорится в сообщении ГНС в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Количество судебных дел с участием налоговой в 2019 году уменьшилось на 24,6% и по сравнению с позапрошлым годом. В 2019 году было открыто 63,3 тыс дел, а в 2018 году - 84,0 тыс.", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что по итогам 2019 года налоговая уменьшила количество плановых проверок бизнеса на 14% по сравнению с 2018 годом. В налоговой заверили, что в этом году количество плановых проверок плательщиков налогов сократится еще на 20%.