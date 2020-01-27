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Все про:Ахметов (924) покупка (850) Франция (281)

 Ахметов купил королевскую резиденцию на Лазурном берегу за 200 млн евро. ВИДЕО

Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова подтвердила покупку элитной виллы Les Cedres во Франции у Campari Group.

Об этом сообщается на сайте SCM, передает БизнесЦензор.

"Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте", – сказано в сообщении.

По данным Financial Times, покупка виллы на Французской Ривьере обошлась Ахметову в 200 млн евро.

Компания Ахметова купила особняк, известный как Villa Les Cedres, в Сен-Жан-Кап-Ферра, после того, как итальянский производитель напитков Campari объявил о его продаже в прошлом году.

Villa des Cedres, вилла площадью 18 тысяч квадратных футов на побережье, была построена в 1870 году и некогда была имением короля бельгийцев Леопольда II.

Davide Campari-Milano SpA в августе прошлого года заявила, что достигла предварительного соглашения о продаже исторического здания за 200 млн евро неуказанному покупателю для частного использования.

При этом в компании Ахметова отказалась комментировать, будет ли олигарх использовать виллу в качестве частной резиденции.

Итальянская компания купила особняк с 14 спальнями на 35 акрах земли у французской Société des Produits Marnier Lapostolle, производителя ликера Grand Marnier, в 2016 году.

Как отмечает издание, стоимость этого приобретения Ахметова превышает 136 млн фунтов, которые он заплатил за квартиру в роскошном лондонском комплексе One Hyde Park в 2011 году, самых дорогих апартаментов в Великобритании на то время.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172126
 
 
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 Топ комментарии
 
Аш пройнялся гордостью за самую бедную страну Европы!
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Нормальна Україна і олігархічна економіка не сумісні!!
Українці з совковими калашами на війні гинуть, а жи*ва за наш рахунок палаци по світу скуповує...
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За счет цены на электричество которую платят наши предприятия и простые люди... имея 10 атомных блоков в стране электричество для предприятий 0.14 $ в Китае 0.06 $, какой инвестор сюда придет, чтоб что либо производить, лох который будет работать на обогащение ДТЭК Ахметова))) чтоб последний смог купить новый королевский замок во Франции!!!
Вот это Зеленский реформы, которые видят все инвесторы Ахметов купил королевскую резиденцию на Лазурном берегу за 200 млн евро - Цензор.НЕТ 9482, а ты упорно ищешь ЛОХОВ!!!
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Аш пройнялся гордостью за самую бедную страну Европы!
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Весь роздерибанений Укртелеком в тій віллі!
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За счет цены на электричество которую платят наши предприятия и простые люди... имея 10 атомных блоков в стране электричество для предприятий 0.14 $ в Китае 0.06 $, какой инвестор сюда придет, чтоб что либо производить, лох который будет работать на обогащение ДТЭК Ахметова))) чтоб последний смог купить новый королевский замок во Франции!!!
Вот это Зеленский реформы, которые видят все инвесторы , а ты упорно ищешь ЛОХОВ!!!
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я б ще зрозумів якщо після всіх Ротердамів+ та інших схем по обдиранню населення ці надприбутки були б інвестовані в Україну, а таких олігархів треба гнати сцяними ганчірками.
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Нормальна Україна і олігархічна економіка не сумісні!!
Українці з совковими калашами на війні гинуть, а жи*ва за наш рахунок палаци по світу скуповує...
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а че не купить .., война же в стране ... всё спишет, а кто то говорит что потерял на окупированом Донбасе половину бизнеса, но "поМожем" сепарам возит, а наши старики боятся помыться или свет лишний час включить.
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А мы сидим без света . В сети напряжение от 135 до 260 . Техника у людей горит а правды не добится . брат три года воюет с ДТЭК , при напряжении 160 котёл не запускается , провода от столба до столба по 4 скрутки . А воно себе виллы за наши деньги покупает !
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Бандит 90-х с руками в крови, трупами в донбасских штольнях, преемник Ахатя Брагина, невъездной в США , ограбивший богатую Украину до самой бедной страны в Европе, хочет почувствовать себя королем в королевской резиденции. Но все равно ему никогда не отмыться от кровавого бандитского прошлого.
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Це він в Україні може себе каральом почувати. Хай спробує своїм маєтком перекрити прохід до берегу. Кожний, навіть безхатько, має право зруйнувати його, а якщо охорона Ахмєтки спробує цьому зашкодити, то отримають великий штраф.
Франція не бананова республіка
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грабит тут Украинские ресурсы, а тратит там.
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ПРОДАЙТЕ ЕМУ ХОТЬ ГАЛАКТИКУ - ВРЕМЯ ВСЕ ПОСТАВИТ НА СВОИ МЕСТА !!!
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взорвал Ахать Брагина и стал королем Украины с каталы.
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думаю может пойти в президенты. я сразу издам указы казнить Ахметова, Медведчука, Коломойского, Суркисов, и всех из их мафии и еще большинство из списка Форбс Украина и все у них забрать и увеличить пенсии старикам и вернуть кредиты, которые они набрали и своровали и что останется в развитие среднего и малого бизнеса инвестирую! Так будет порядочно! Когда расправлюсь со всеми мафиози, а это сделаю быстро, я против них задействую Армию и прикажу армии не брать живыми их! Дальше верну Ядерное вооружение для защиты от России. Дальше создам Украинский Моссад и прикажу уничтожить Путина в любой точке мира, где они его достать смогут и любыми способами ликвидировать! Еще много идей по введению прямой демократии в Украине. По персональному образованию каждого ребенка по его природным параметрам. Ввести смертную казнь для непорядочных судей и чиновников. В прямой демократии разрешить народу голосовать, казнить или помиловать, как в древней Греции люди решали. И короче море еще всего справедливого введу! И по внутренней политики много идей и по внешней. долго писать просто! нужно вообщем написать большую программу предвыборную!
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комплексующая дамбасянская рыжая чурка благодаря шокоглазу отбил все свои потери и стал еще богаче. что ж ему не прикупить самое дорогое имущество по всему свету?
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-10-12/look-inside-villa-les-cedres-the-most-expensive-house-for-sale-now
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Мы рады и гордимся соотечественником . Спасибо .что грабишь Украину и покупаешь замки , мы еще подмагем тебе . купишь еще чего нибудь .
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в гудок погудел, и пошли миллиарды ... ничего вы не понимаете, просто нужно было гудеть в нужное время и в правильном месте.
Советикусам и ***там голосовавшим за зеленую плесень осталось не долго радоваться своим достижениям, они, в отличие от рыжего, не смогут уехать на лазурный берег, а примут все тяготы слияния с ордло на своей шкуре
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А что там про борьбу с олигархатом, что там Голобородька в фильме быдлюкам зелеобразным обещал?
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Не зря жена Порошенка подрабатывала на канале его бизнес-партнера Ахметова, ведь он попутчик революции. А ведь с его охраны начиналось так называемое ополчение Донбасса
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Розказую.
Ахметов перестал платить подрядчикам в Кривом Роге с осени 2019. Сидим без зарплаты и делаем детали на его фабрики в долг.
Вопрос: ну не дураки?
Второй: как отомстить?
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Kristina Berdynskykh

@berdynskykh_k

·3 ч
Новая вилла Ахметова во Франции за 200 млн.евро - это 2 инвест няни в Украине
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все те кого еще не скосила война и не сдох в шахте нужна ваша поддержка - шахтер чемпион!!! шахтер чемпион!!! гуддддок)))
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Тупое быдло, бандюган из девяностых, купило себе королевскую резиденцию. Да хоть императорскую, а все равно оно быдлом и останется быдлом. При любом раскладе.
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