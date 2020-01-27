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Все про:импорт (1025) нефть (2648) ГФС (1403)

 Импорт нефти в 2019 году вырос на 3%

Украина в 2019 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

В прошлом году импортировано сырья на $405,75 млн, что на 6% меньше, чем за 2018 год ($431,74 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $309,44 млн (доля – 76,26%), США – на $91 млн (22,43%), Казахстана – на $2,6 млн (0,64%), других стран – $2,71 млн (0,67%).

На экспорт Украина в 2019 году поставила 0,103 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на $0,053 млн. Весь объем был поставлен в Латвию в июне.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 24,3% (246,53 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 766,83 тыс. тонн. Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на $407,1 млн, Ирана - на $14,54 млн, Алжира - на $7,18 млн, других стран - на $2,92 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172124
 
 
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