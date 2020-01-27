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 Энергетика, Макроэкономика
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Все про:Европа (220) Катар (89) сжиженный газ (485)

 Россия и Катар стали крупнейшими поставщиками сжиженного газа в Западную Европу

Европа в 2019 году увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 88% - до 92,3 млн тонн, Катар занял первое место среди крупнейших поставщиков СПГ.

Об этом сообщает Interfax Global Energy Services со ссылкой на данные оператора французской газотранспортной системы GRT Gaz, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Западную Европу.

Французские СПГ-терминалы в прошлом году имели рекордный уровень услуг по регазификации - 18,95 млн тонн.

Именно в регионах, где расположены французские СПГ-терминалы, больше всего вырос спрос на газ. Так, в Бретани, где расположен терминал Montoir-de-Bretagne, спрос на газ увеличился в прошлом году на 10% по сравнению с 2018 годом. На Лазурном берегу, где расположен терминал Fos Cavaou, потребление выросло на 15%. После падения в 2018 году газовая энергогенерация во Франции увеличилась в 2019 году на 40% - с 36 до 50 ТВт.ч

Согласно данным GRT Gaz, на долю Катара пришелся 21% импорта СПГ во Францию, Бельгию, Испанию, Великобританию и Италию в 2019 году. Россия идет почти вплотную - 20%, в то время как на США и Нигерию пришлось по 15%.

Тринидад и Тобаго заняли 8% в импорте, Норвегия - 4%, Перу - 2%.

Трубопроводные же поставки газа в Европу упали в 2019 году на 5%. При этом экспорт из Алжира в Италию снизился на 40%, а из Алжира в Испанию - на 32%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172118
 
 
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