 Власти Киева потратят на реконструкцию зоопарка еще 800 миллионов

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи заявок на тендер – 24 февраля, аукцион назначен на 31 марта.

Договором предусмотрена оплата работ авансом на сумму до 30% от общей стоимости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сейчас продолжается реконструкция первой очереди Киевского зоопарка.

По словам городского головы, весной откроют новую входную группу зоопарка, которая теперь будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Также откроют новый универсальный вольер для животных и птиц и приматник, а к концу же следующего года в Киевском зоопарке появится подземный океанариум.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" подписало договор с компанией "УХБП-Киев" о проведении работ по первой очереди реконструкции Киевского зоопарка за 489,33 млн грн.

В декабре 2017 года КП "Житлоинвестбуд-УКБ" по результатам тендера заказало ООО "Люнет" первую очередь реконструкции Киевского зоологического парка за 486,02 млн грн.