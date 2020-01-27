 Выручка от экспорта электроэнергии за год выросла на 14%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Так, в Венгрию в минувшем году поставлена электроэнергия на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.

В то же время Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.

Как сообщалось, в натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.

При этом Украина в июле 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого по итогам прошлого года составил 2,7 млрд кВт-ч.

Напомним, Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на сумму $331,94 млн, в частности, в Венгрию – на $189,96 млн, Польшу – на $78,76 млн, Молдову – на $53,14 млн, другие страны – на $10,08 млн. В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с 2017 годом.