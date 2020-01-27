 Бразилия отменила спецпошлины на импорт автомобильных шин из Украины

Об этом сообщает Департамент защиты национального производителя Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

При этом антидемпинговые меры были продолжены в отношении импорта из Кореи, Таиланда и Тайваня, провинции Китая

Согласно сообщению, соответствующее решение уполномоченного органа Федеративной Республики Бразилия по результатам пересмотра антидемпинговых мер было опубликовано 16 января.

Пятилетний пересмотр антидемпинговых мер по шин автомобильных проводился с января 2019 года по январь 2020 года.

"Таким образом, украинские производители-экспортеры могут поставлять автомобильные шины в Федеративную Республику Бразилия без уплаты антидемпинговой пошлины", – сказано в сообщении.

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Напомним, антидемпинговые меры в отношении украинских автомобильных шин были введены Бразилией в январе 2014 года со ставкой антидемпинговой пошлины $1,23 за кг, что привело к прекращению поставок украинских шин в эту страну.

Ориентировочный объем экспорта украинских автомобильных шин до введения спецпошлины составлял около 2 тыс. тонн стоимостью $7,3 млн.