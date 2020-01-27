[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.3 26.71
 Регуляторная политика
  168  0
Все про:авто (2194) Бразилия (53) пошлина (441)

 Бразилия отменила спецпошлины на импорт автомобильных шин из Украины

Бразилия приняла решение о прекращении применения антидемпинговых мер анр относительно импорта автомобильных шин из Украины.

Об этом сообщает Департамент защиты национального производителя Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

При этом антидемпинговые меры были продолжены в отношении импорта из Кореи, Таиланда и Тайваня, провинции Китая

Согласно сообщению, соответствующее решение уполномоченного органа Федеративной Республики Бразилия по результатам пересмотра антидемпинговых мер было опубликовано 16 января.

Пятилетний пересмотр антидемпинговых мер по шин автомобильных проводился с января 2019 года по январь 2020 года.

"Таким образом, украинские производители-экспортеры могут поставлять автомобильные шины в Федеративную Республику Бразилия без уплаты антидемпинговой пошлины", – сказано в сообщении.

Читайте также: Украина пересмотрит пошлины на нержавеющие трубы из Китая

Напомним, антидемпинговые меры в отношении украинских автомобильных шин были введены Бразилией в январе 2014 года со ставкой антидемпинговой пошлины $1,23 за кг, что привело к прекращению поставок украинских шин в эту страну.

Ориентировочный объем экспорта украинских автомобильных шин до введения спецпошлины составлял около 2 тыс. тонн стоимостью $7,3 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172105
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Донбасс Зеленский Киев Китай правоохранительные органы Пристайко Россия Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх