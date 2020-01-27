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 Меньше 2000 грн в месяц получают 35% пенсионеров, – Пенсионный фонд

Пенсии в размере меньше 2000 гривен в месяц назначены для 35,5% пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года пенсия в размере до 1500 грн была назначена 0,7% пенсионеров, от 1500 до 2000 грн – 34,8%.

Выплаты в размере от 2000 до 3000 грн получают 34,2% пенсионеров, от 3000 до 4000 – 12,4%, от 4000 до 5000 – 6,3%, от 5 тыс. до 10 тысяч гривен – 9,3%.

При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих больше 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля 2019 на учете в Пенсионном фонде находилось 11,35 тыс. пенсионеров, на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало прошлого года. Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3 005,96 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172101
 
 
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